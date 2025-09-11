হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে গোপালগঞ্জে গণমিছিল

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

বিক্ষোভ-সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে গোপালগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় লঞ্চঘাট এলাকা থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা তসলিম হোসাইন সিকদারের নেতৃত্বে গণমিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিসিক ব্রিজ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে লঞ্চঘাট এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা তসলিম হোসাইন সিকদার, সহসভাপতি মুফতি দিদারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে তাঁরা আন্দোলন চলমান রাখবেন বলেও ঘোষণা দেন।

সম্পর্কিত

গোপালগঞ্জে বিয়ে করতে গিয়ে ধরা খেলেন পলাতক বিজিবি সদস্য

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

১০০ মিটার সড়কে ভুগছে ২০ গ্রামবাসী

গোপালগঞ্জে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ভাই নিহত

কোটালীপাড়া মহিলা আ.লীগের সভাপতি রাফেজা কারাগারে

গোপালগঞ্জে শ্রেণিকক্ষে দুর্গন্ধ, ২০ শিক্ষার্থী অসুস্থ

গোপালগঞ্জে কুকুরের তাড়া খেয়ে নালায় পড়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

কোটালীপাড়ায় কলেজছাত্র গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় যুবক নিহত, আহত ২

গোপালগঞ্জে নাশকতার মামলায় জেলহাজতে ইউপি চেয়ারম্যান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা