গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ কর্মকর্তা বরখাস্ত

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনজনকে স্থায়ী ও তিনজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামুজ্জামান বরখাস্তের আদেশে স্বাক্ষর করেন। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছে।
স্থায়ীভাবে বরখাস্ত কর্মকর্তারা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার (স্টোর) মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মিকাইল ইসলাম ও সিনিয়র মেডিকেল কর্মকর্তা অভিষেক বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার ফারজানা ইসলাম, উপরেজিস্ট্রার নজরুল ইসলাম ও উপপরিচালক (পউও) তুহিন মাহমুদকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
রেজিস্ট্রারের চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০১৮-এর ২ (চ) ধারা মোতাবেক ওই সব কর্মকর্তারা পলাতক থাকায় এবং একই আইনের ৪-এর উপধারা ৫ (ঘ) ধারা অনুযায়ী তাঁদের চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।