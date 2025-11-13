হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ কর্মকর্তা বরখাস্ত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনজনকে স্থায়ী ও তিনজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামুজ্জামান বরখাস্তের আদেশে স্বাক্ষর করেন। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছে।

স্থায়ীভাবে বরখাস্ত কর্মকর্তারা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার (স্টোর) মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মিকাইল ইসলাম ও সিনিয়র মেডিকেল কর্মকর্তা অভিষেক বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার ফারজানা ইসলাম, উপরেজিস্ট্রার নজরুল ইসলাম ও উপপরিচালক (পউও) তুহিন মাহমুদকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রারের চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০১৮-এর ২ (চ) ধারা মোতাবেক ওই সব কর্মকর্তারা পলাতক থাকায় এবং একই আইনের ৪-এর উপধারা ৫ (ঘ) ধারা অনুযায়ী তাঁদের চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

গোপালগঞ্জে গণপূর্ত অফিসে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ, গাড়িতে আগুন

গরু চুরি করে পালানোর সময় গণপিটুনি: একজন নিহত, আহত ৭

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

পড়াশোনার পাশাপাশি কোয়েল পাখির খামার গড়ে কলেজছাত্রের মাসিক আয় ৬০ হাজার টাকা

টুঙ্গিপাড়ায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাংবাদিক গ্রেপ্তার

দুই ট্রাকের সংঘর্ষে হেলপার নিহত

গণঅধিকার পরিষদের জেলা কমিটি ঘোষণার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ৫৯ সদস্যের পদত্যাগ

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত

ট্রেনে কাটা পড়ে কলেজছাত্র নিহত

গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশ: সহিংসতার মামলায় সাংবাদিক বুলু কারাগারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা