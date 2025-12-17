হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরে বিজয় দিবসে ছাদ থেকে পতাকা নামাতে গিয়ে পড়ে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাজীপুরে মহান বিজয় দিবসে ছাদ থেকে জাতীয় পতাকা নামাতে গিয়ে পড়ে একটি তৈরি পোশাক কারখানার এক নিরাপত্তাকর্মী মারা গেছেন। গতকাল মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মহানগরীর বাসন থানাধীন নাওজোর ইসলামপুর রোড এলাকায় অবস্থিত টার্গেট ডেনিম অ্যান্ড ক্যাজুয়াল ওয়্যার লিমিটেড কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর মহানগর পুলিশের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন-অর-রশিদ।

নিহত ব্যক্তির নাম জাহিদুল ইসলাম। বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার কর্মধা গ্রামে। তিনি মহানগরীর বাসন থানাধীন নাওজোর বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাউদ্দিন কবিরাজের বাড়িতে ভাড়া থেকে ওই কারখানায় নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

টার্গেট ডেনিম অ্যান্ড ক্যাজুয়াল ওয়্যার কারখানার পরিচালক মিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘গতকাল কারখানা বন্ধ ছিল। পতাকা নামাতে গিয়ে পড়ে কর্মীর মৃত্যুর বিষয়টি পরে শুনেছি।’

গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার ওসি মো. হারুন-অর-রশিদ বলেন, খবর পেয়ে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ পাঠিয়ে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে বাসন থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

