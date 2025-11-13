হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে দূরপাল্লার গণপরিবহন কম, বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশের তল্লাশি

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের জৈনা বাজার এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আজকের কর্মসূচি ঘিরে দুটি পয়েন্টে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে। এই কর্মসূচি ঘিরে গতকাল রাত থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে গণপরিবহন তেমন চলাচল করতে দেখা যায়নি। শুধু পণ্য পরিবহন এবং সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল করছে। তবে পুলিশ বলছে এ বিষয়ে তাদের জানা নেই।

আজ সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়ক ঘুরে দেখা যায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে তেমন দূরপাল্লার গণপরিবহন চলাচল করছে না। মাঝেমধ্যে দু-একটি পরিবহন চলাচল করতে দেখা গেছে। বিভিন্ন লোকাল বাস চলাচল করতে দেখা যায়। এ ছাড়া সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল করছে।

আজ সকালে ফাঁকা মহাসড়ক। মাওনা চৌরাস্তা এলাকা থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা -২

বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের অপেক্ষমাণ থাকতে দেখা যায়নি। সড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে রাত থেকে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করছে। সড়কের ২ নম্বর সিঅ্যান্ডবি বাজার এলাকায় ভোররাতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়াও রঙিলা বাজার এলাকায় একটি ঝটিকা মিছিল করেছেন তাঁরা।

এদিকে আজকের কর্মসূচি প্রতিহত করতে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মোটরসাইকেল মহড়াসহ মিছিল করে সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছেন।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘সড়কের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্টে পুলিশের চেকপোস্ট রয়েছে। পুলিশের কঠোর নজরদারি রয়েছে। বিক্ষোভ ও আগুন দেওয়ার বিষয়টি জানা নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন একটি ভিডিও দেখেছি। মনে হচ্ছে এগুলো আগের।’

