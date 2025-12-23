শ্রীপুরে আগুনে পুড়ল ১০টি বসতঘর, সর্বস্ব হারালেন ভাড়াটিয়ারা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে ১০টি বসতঘর। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের জৈনা বাজার এলাকার রবিকুল ইসলাম রবির মালিকানাধীন বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে হঠাৎ একটি তালাবদ্ধ কক্ষে আগুন দেখতে পান এলাকাবাসী। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও ৯টি ঘরে। এতে বাড়িতে বসবাসরত ভাড়াটিয়াদের ঘরের আসবাব, নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকারসহ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।
ভুক্তভোগী ভাড়াটিয়া মোফাজ্জল হোসেন জানান, সবাই তখন ঘুমে ছিল। কিছু বোঝার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। কোনো কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাওনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর নূরুল করিম জানান, প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ তদন্ত শেষে জানা যাবে।