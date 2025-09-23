হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

টঙ্গীতে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ মারা গেছেন

ঢামেক প্রতিবেদক

ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিক দ্রব্যের গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ (৪২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মারা যান তিনি।

তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান। তিনি জানান, শরীরের ১০০ ভাগ পুড়ে যাওয়া শামীমকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। সেখানেই তিনি মারা গেছেন।

শামীমের বড় ভাই রুহুল আমিন জানান, তাঁদের বাড়ি নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার পিজাহাতী গ্রামে। বাবার নাম আব্দুল হামিদ। স্ত্রী মনি আক্তার ও তিন সন্তান নিয়ে টঙ্গীতে থাকতেন শামীম।

টঙ্গীতে দগ্ধদের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের দুজনের শরীর পুড়েছে শতভাগ

রুহুল আমিন আরও জানান, আনুমানিক ২০ বছর ধরে ফায়ার সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন শামীম। সম্প্রতি লিডার পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গী বিসিক এলাকায় সাহারা সুপার মার্কেটের পাশে একটি রাসায়নিক দ্রব্যের গুদামে আগুনের খবর পেয়ে সেখানে যায় ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট। অগ্নিনির্বাপণের সময় হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণ হলে দগ্ধ হন চার ফায়ার ফাইটারসহ আরও কয়েকজন।

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৪ কর্মী দগ্ধ
সম্পর্কিত

গাজীপুরে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত, যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৪ কর্মী দগ্ধ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল পাঁচ বস্তা এনআইডি কার্ড

‘আজ জমির দাম কোটি টাকা, তাই বড়লোকদের লোভ লাগছে’

গাজীপুরে নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ

গাজীপুরে কারিগরি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুরে কলেজছাত্র হত্যা: কিশোর গ্যাং লিডার ও সহযোগী গ্রেপ্তার

২৩ কোটি টাকার প্রকল্প বিফলে

গাজীপুরে অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ

সাপের কামড়ে নারীর মৃত্যু, ওঝার কাছে গিয়ে ভুল হয়েছে—বলছেন স্বজনেরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা