টঙ্গীতে ট্রেনে কাটা পড়ে নার্সিং শিক্ষার্থীর মৃত্যু

গাজীপুরের টঙ্গীতে ট্রেনে কাটা পড়ে সিফাত (২১) নামের এক নার্সিং শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে টঙ্গীর কেরানিটেক বস্তি-সংলগ্ন রেললাইনে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত সিফাত গাজীপুরে কাপাসিয়া উপজেলার বড় রামপুর গ্রামের মোতাহারের ছেলে। তিনি ঢাকার মিরপুরে সাইক নার্সিং কলেজের তৃতীয় বর্ষে লেখাপড়া করতেন।
পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, নার্সিং কলেজের পরীক্ষায় অংশ নিতে আজ ভোরে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন সিফাত। দুপুরে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কিশোরগঞ্জগামী এগারো সিন্ধুর এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা তাঁর লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর পাঠায়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে টঙ্গী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। পরিচয় শনাক্তের পর পুলিশ সিফাতের মৃত্যুর খবর পরিবারকে জানায়।
টঙ্গী রেলওয়ে ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জানান, ওই শিক্ষার্থী কীভাবে ট্রেনে কাটা পড়লেন তা জানা যায়নি। পরিবারের সদস্যদের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশটি হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হবে।