হুইলচেয়ার উল্টে রাস্তায় পড়ে গেলেন প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ, কাভার্ড ভ্যানের চাপায় গেল প্রাণ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে কাভার্ড ভ্যানের নিচে চাপা পড়ে এক শারীরিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ প্রাণ হারিয়েছেন। নিজের ইলেকট্রিক হুইলচেয়ারে করে বাজারে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকালে শ্রীপুর-গোসিঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের শ্রীপুর সরকারি কলেজসংলগ্ন বাগমাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বৃদ্ধের নাম আফসার উদ্দীন (৬০)। তিনি গোসিঙ্গা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের পটকা পশ্চিমপাড়া গ্রামের জয়েদ আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আফসার উদ্দীনের ইলেকট্রিক হুইলচেয়ারটি আচমকা রাস্তায় উল্টে যায়। এতে রাস্তায় পড়ে যান আফসার উদ্দীন। এ সময় শ্রীপুর চৌরাস্তা থেকে কাপাসিয়ার দিকে দ্রুতগতিতে যাওয়া একটি কাভার্ড ভ্যান আফসার উদ্দীনকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার এবং কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ওই কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। আমরা পরিবারের সঙ্গে কথা বলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

