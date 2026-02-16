যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে ৪০ জন আহত

ফরিদপুরের নগরকান্দায় একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। আহত একজনের অবস্থা গুরুতর। তবে প্রাথমিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে উপজেলার জোয়ারকান্দি এলাকায় ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, বরিশাল থেকে যশোরগামী চাকলাদার পরিবহনের একটি বাস জোয়ারকান্দি এলাকায় পৌঁছালে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে (ইজিবাইক) সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়।
আহত একাধিক যাত্রীর ভাষ্য, বাসটিতে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে প্রায় ৮০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে যাচ্ছিল। এ সময় যাত্রীরা চালককে গতি কমানোর জন্যও অনুরোধ করেন। তা তোয়াক্কা না করে অপর একটি গাড়িকে ওভারটেকিং করার সময় সামনেই ইজিবাইকটি চলে আসে। এ সময় সাইড দিতে গিয়ে বাসটি পাশের খাদে উল্টে পড়ে যায়।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিল্লাল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে।