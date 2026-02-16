হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে ৪০ জন আহত

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরের নগরকান্দায় একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের নগরকান্দায় একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। আহত একজনের অবস্থা গুরুতর। তবে প্রাথমিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে উপজেলার জোয়ারকান্দি এলাকায় ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, বরিশাল থেকে যশোরগামী চাকলাদার পরিবহনের একটি বাস জোয়ারকান্দি এলাকায় পৌঁছালে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে (ইজিবাইক) সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়।

আহত একাধিক যাত্রীর ভাষ্য, বাসটিতে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে প্রায় ৮০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে যাচ্ছিল। এ সময় যাত্রীরা চালককে গতি কমানোর জন্যও অনুরোধ করেন। তা তোয়াক্কা না করে অপর একটি গাড়িকে ওভারটেকিং করার সময় সামনেই ইজিবাইকটি চলে আসে। এ সময় সাইড দিতে গিয়ে বাসটি পাশের খাদে উল্টে পড়ে যায়।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিল্লাল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে বাজার নিয়ন্ত্রণ ঘিরে সংঘর্ষ-অগ্নিসংযোগ, আহত অন্তত ২০

ওবায়দুর-ইউসুফের ধানের শীষের শূন্য প্রান্তরে দুই কন্যার জাগরণ

ফরিদপুরে ভোটের তর্কের জেরে হামলা ও বাড়িঘরে ভাঙচুর, আহত ১১

ফরিদপুরে তিন আসনে বিএনপির জয়, একটিতে জামায়াত

ফরিদপুরের চার আসনের তিনটিতে এগিয়ে বিএনপি, একটিতে জামায়াত

ভোটার তালিকা অ্যাপে থাকলেও লিস্টে নেই নাম, ভোট দেওয়া হলো না মনোয়ারার

ফরিদপুরে বাস উল্টে নিহত ২

সম্পদের তথ্য গোপন করায় যুবলীগের সাবেক নেতার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ফরিদপুরে বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ, নারী-শিশুসহ আহত ২৫

ফরিদপুরে ডিবি পরিচয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা