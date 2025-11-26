হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ফরিদপুরে ধর্ষণ মামলায় চাচার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রতিনিধি (ফরিদপুর)

প্রতীকী ছবি

ফরিদপুরে তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণের অপরাধে মুরাদ খন্দকার (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২ লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুরাদ খন্দকার ভাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা ও শিশুটির সম্পর্কে চাচাতো চাচা।

আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভীন এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আসামি পলাতক থাকায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৫ মে বিকেলে শিশুটিকে তাঁর বসতঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে শিশুটির রক্তক্ষরণ হলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস (ওসিসি) সেন্টারে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনার পরের দিন ভাঙ্গা থানায় শিশুটির বাবা নারী ও শিশু ধর্ষণ দমন আইনে মামলা করেন। এ মামলায় ওই বছর গ্রেপ্তার হলেও পরে আসামি জামিনে বের হন।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ধর্ষণের অভিযোগটি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক আসামিকে আমৃত্য কারাদণ্ড দেন।

