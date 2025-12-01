হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ভাঙ্গায় পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত

ফরিদপুর প্রতিনিধি

আজ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কমলাবোঝাই পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মধু উল্লাহ (৫২) নামের এক ফল ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই চালক। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের উপজেলার প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফল ব্যবসায়ী মধু উল্লাহ চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার ধোপখালি গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার এসআই মো. মামুন জানান, পঞ্চগড় থেকে ভাঙ্গাগামী কমলাবোঝাই পিকআপটি প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউটের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ফরিদপুরগামী কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে কমলাবোঝাই পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এ সময় পিকআপে থাকা ফল ব্যবসায়ী মধু উল্লাহ ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত দুই চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যান জব্দ করা হয়েছে। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

ফরিদপুরের সালথায় ৪ ঘণ্টায়ও থামেনি সংঘর্ষ, জড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউনিয়নবাসী

ফরিদপুর-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন আবুল বাসার খান

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা: বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি

বাউলদের নিয়ে ফখরুলের বক্তব্যের প্রতিবাদ, পদত্যাগের ঘোষণা ওলামা দলের নেতার

‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়া শেখ ফয়েজ গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে ধর্ষণ মামলায় চাচার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ফরিদপুরে গভীর রাতে চোর সন্দেহে ৪ জনকে গণপিটুনি, একজনের মৃত্যু

শিশুর ঝুলন্ত লাশ: ‘দ্রুত খুনিদের ধরেন, জায়ানের আত্মার শান্তি দেন’

বিদ্যুতায়িত হয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মৃত্যু

ফরিদপুরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা