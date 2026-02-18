হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ফরিদপুরে এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি

এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর (৪০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের পুলিয়া গাবতলী এলাকার আড়িয়াল খাঁ নদী-সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, সকালে এক্সপ্রেসওয়ের ঢালে লাশটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম বলেন, মরদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন আছে এবং গলায় শ্বাসরোধের চিহ্ন আছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অন্য কোনো স্থানে ওই নারীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে গভীর রাতে লাশ এক্সপ্রেসওয়ের ঢালে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা।

