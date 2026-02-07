ক্ষমতায় গেলে ১ লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়া হবে: তারেক রহমান

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করা হবে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবায় এক লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়া হবে। মা-বোনসহ নারীদের ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে।
শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দিনাজপুরের বিরামপুর সরকারি কলেজ মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
তারেক রহমান বলেন, ‘আজকে খুব ভালো আছি। বহু বছর পর আল্লাহর রহমতে নানির বাড়িতে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এই এলাকায় আমার নানির বাড়ি।’ এই এলাকার মানুষের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘নানির বাড়ির মানুষদের কাছে আমি ভোট চাই।’
দিনাজপুর কৃষিপ্রধান অঞ্চল উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী কাটারিভোগ চাল এবং লিচুকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান করা হবে।
নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় সফর করেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বেলা সোয়া ৩টার দিকে বিরামপুর কলেজ মাঠে এসে উপস্থিত হন তারেক রহমান। ৩টা ৩৮ মিনিটের দিকে বক্তব্য শুরু করেন। প্রায় আধঘণ্টা বক্তব্য দেন।
জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মো. মোকাররম হোসেন, সহসভাপতি খালেকুজ্জামান বাবু, দিনাজপুর সদর-৩ আসনের প্রার্থী সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন, দিনাজপুর-৪ আসনের প্রার্থী আক্তারুজ্জামান মিয়া, দিনাজপুর-৫ আসনের প্রার্থী ব্যারিস্টার কামরুজ্জামান এবং দিনাজপুর-৬ আসনের প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
বিরামপুর পৌঁছে স্টেজের ওপর টুলে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তারেক রহমান। এ সময় উপজাতি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যের মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানান।