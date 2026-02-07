হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

ক্ষমতায় গেলে ১ লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়া হবে: তারেক রহমান

দিনাজপুর প্রতিনিধি

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান । ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করা হবে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবায় এক লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়া হবে। মা-বোনসহ নারীদের ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে।

শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দিনাজপুরের বিরামপুর সরকারি কলেজ মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘আজকে খুব ভালো আছি। বহু বছর পর আল্লাহর রহমতে নানির বাড়িতে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এই এলাকায় আমার নানির বাড়ি।’ এই এলাকার মানুষের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘নানির বাড়ির মানুষদের কাছে আমি ভোট চাই।’

দিনাজপুর কৃষিপ্রধান অঞ্চল উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী কাটারিভোগ চাল এবং লিচুকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান করা হবে।

নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় সফর করেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বেলা সোয়া ৩টার দিকে বিরামপুর কলেজ মাঠে এসে উপস্থিত হন তারেক রহমান। ৩টা ৩৮ মিনিটের দিকে বক্তব্য শুরু করেন। প্রায় আধঘণ্টা বক্তব্য দেন।

জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মো. মোকাররম হোসেন, সহসভাপতি খালেকুজ্জামান বাবু, দিনাজপুর সদর-৩ আসনের প্রার্থী সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন, দিনাজপুর-৪ আসনের প্রার্থী আক্তারুজ্জামান মিয়া, দিনাজপুর-৫ আসনের প্রার্থী ব্যারিস্টার কামরুজ্জামান এবং দিনাজপুর-৬ আসনের প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

বিরামপুর পৌঁছে স্টেজের ওপর টুলে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তারেক রহমান। এ সময় উপজাতি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যের মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানান।

সম্পর্কিত

দিনাজপুরে ‘ধানমানব’ সেজে তারেক রহমানের অপেক্ষায় খাদেমুল

তারেক রহমানের জনসভায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা-কর্মীরা

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ

বিএনপি থেকে বহিষ্কার হয়ে মিষ্টি বিতরণ, ভিডিও ভাইরাল

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে: হাসনাত আবদুল্লাহ

শ্বশুরবাড়িতে ৪৯১ বস্তা সার পাচারের চেষ্টা, ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আগামী ৫০ বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করবে: উপদেষ্টা ফাওজুল

ডিবি পরিচয়ে অপহরণ, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ আটক ৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা