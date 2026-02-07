হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

বিএনপির জনসভা: আবারও ‘ধানমানব’সেজে অপেক্ষা

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করতে ‘ধানমানব’ সেজেছেন খাদেমুল ইসলাম। গতকাল দিনাজপুরের বিরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে নির্বাচনী জনসভায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির প্রতি ভালোবাসা আর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আবারও ‘ধানমানব’ সেজেছেন মো. খাদেমুল ইসলাম।

গতকাল শনিবার দুপুরে দিনাজপুরের বিরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভায় খাদেমুল শরীরে ধান বেঁধে হাজির হন। সভায়অনেকেরই নজর কাড়েন তিনি।

জানা গেছে, ৫০ বছর বয়সী খাদেমুলের বাড়ি দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়নের জাঠিহার গ্রামে। তিনি পুটিমারা ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য। গতকাল সকাল থেকে ধানের শীষ দিয়ে বানানো টুপি ও পোশাক পরে স্টেজের পাশে ঘুরে বেড়ান খাদেমুল। তারেক রহমানকে কাছ থেকে একঝলক দেখার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আসেন তিনি।

খাদেমুল জানান, গত ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার ৩০০ ফুট এলাকায় তারেক রহমানের জনসভায় সারা শরীর ধানের শীষ দিয়ে সাজিয়ে ধানমানব হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিন মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। তাই এবার বিরামপুরের জনসভায় দলের নেতার কাছাকাছি যেতে ধানমানব সেজেছেন। তবে মঞ্চের কাছাকাছি যেতে পারলেও তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি খাদেমুলের।

খাদেমুল ইসলাম বলেন, ‘ধানের শীষের প্রতি ছোটবেলা থেকে ভালোবাসা ছিল। আগের বার তারেক রহমানের কাছে যেতে না পারলেও এবার হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব।’

পুটিমারা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খাদেমুল একজন বিএনপি ও ধানের শীষ প্রতীকের ভক্ত। বিরামপুরে তিনি তারেক রহমানের জনসভায় ধানমানব সেজে এসেছেন।

