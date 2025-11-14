হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আশুলিয়ায় পার্কিং করে রাখা পিকআপে ভোরবেলায় আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

সাভার(ঢাকা) প্রতিনিধি

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা একটি পিকআপে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের পাশে এই ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তারা জানান, আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের পাশে একটি পিকআপ দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মোটরসাইকেলে দুই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে চালকের আসনের অংশটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে তারা দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

পিকআপের মালিক গাজী আলমাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি গাড়ি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কাজ না থাকলে এখানেই গাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়। গতকাল সন্ধ্যায় পার্কিং করে পিকআপের চালক বাসায় চলে যান। রাত ২টা পর্যন্ত থাকার পর তিনিও (মালিক) বাসায় চলে যান। ভোর ৫টার দিকে জানতে পারেন, মোটরসাইকেলে করে দু-তিনজন দুর্বৃত্ত এসে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়।

জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা আবু সায়েম মাসুম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুনে পিকআপের ইঞ্জিনসহ সামনের অংশ পুড়ে গেছে।

