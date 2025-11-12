হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে নারীর মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত দুটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে কমলা (৪৮) নামের এক নারী মারা গেছেন।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল এলাকায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। 

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শিমরাইল থেকে ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশাযোগে ওই নারী, তাঁর মেয়ে ও দুই নাতনিকে নিয়ে কাঁচপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সামনে পৌঁছালে হঠাৎ কাঁচপুর থেকে শিমরাইলের উদ্দেশে আসা আরও একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই নারী অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে যান। তখন ঢাকামুখী লেনে একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। 

এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (টিআই) জুলহাস উদ্দিন বলেন, ‘এসব অটোরিকশার বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিত মামলা করছি। তারপরও তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহাসড়কে চলাচল করে। দুর্ঘটনায় ট্রাকটি আটক রয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

সম্পর্কিত

রামপুরা-ডেমরা এক্সপ্রেসওয়ে: ২৮ একর জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ধোলাইপাড়ে চলন্ত বাসে আগুন

গভীর রাতে ঢাবির পাঁচ ভবনে তালা, ওপরে লেখা ‘লকডাউন বিএসএল’

শাহজালাল বিমানবন্দরের প্রবেশপথে ককটেল বিস্ফোরণ, আনসার সদস্য আহত

হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

অপহরণ করে মুক্তিপণ নিয়েও শিশুকে হত্যা, আসামির মৃত্যুদণ্ড

ঢাবির সব খেলার মাঠ সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের

বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশের টিকিট কাটা যাবে ঘরে বসে

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রীবেশে উঠে বাসে আগুন দিল তিন দুর্বৃত্ত

রাজধানীর মিরপুরে বাসে অগ্নিসংযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা