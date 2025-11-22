মহাখালীতে চলন্ত বাসে দেওয়া হয় আগুন, হুড়োহুড়ি করে নেমে প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীরা

রাজধানীর মহাখালীর আমতলীতে চলন্ত একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে বৈশাখী পরিবহনের ওই বাসে হঠাৎ আগুন ধরে যায়।
উপস্থিত যাত্রীরা জানান, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়ে থাকতে পারে বলে তাঁদের ধারণা। আগুন লাগার পরপরই বাসে থাকা যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে নেমে নিরাপদ স্থানে চলে যান। এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
বাসের যাত্রী আতিকুল রহমান জানান, তিনি বাসের পেছনের দিকে বসে ছিলেন। বাইরে থেকে এক দুর্বৃত্ত এসে আগুন জ্বালিয়ে পালিয়ে যায় বলে তিনি দেখেন। এরপরই বাসের পেছন দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝে যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে আসেন। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং প্রায় ৩০ মিনিটের মধ্যে পুরো বাসটি পুড়ে যায়।
ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। রাত ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বাসটিতে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে।
জানতে চাইলে ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাহজাহান বলেন, মহাখালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সামনে বৈশাখী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেছে।