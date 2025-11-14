হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ধলেশ্বরী নদীতে নৌকাবাইচ

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি

নৌকাবাইচ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও সিরাজদিখানের কোল ঘেঁষে ধলেশ্বরী নদীতে দীর্ঘ ৩০ বছর পর অনুষ্ঠিত হলো দৌলতপুরের ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ। দৌলতপুর দেশি-প্রবাসী যুবসমাজ ও এলাকাবাসীর আয়োজনে শুক্রবার দুপুর থেকেই নদীর দুই পাড়ে ভিড় করে হাজারো দর্শনার্থী।

বেলা ৩টার দিকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতায় দুই ক্যাটাগরির ৯টি নৌকা অংশ নেয়। বড় নৌকা বিভাগে সিরাজদিখান বাড়ৈখালীর শেখ খোকনের দল এবং কোষা নৌকায় শ্রীনগরের টাইগার চ্যাম্পিয়ন হয়।

বাইচ দেখতে শিশু থেকে প্রবীণ সবার উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

দর্শনার্থীরা বলেন, বহু বছর পর এমন আয়োজনে অঞ্চলজুড়ে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। পরে বিজয়ীদের হাতে মোটরসাইকেল ও ফ্রিজ তুলে দেন অতিথিরা।

