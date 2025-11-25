হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মেট্রোরেল লাইনের ওপর ব্যাগ, ট্রেন চলাচল বন্ধ ২০ মিনিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

ঢাকায় মেট্রোরেল লাইনের ওপর ব্যাগ পড়ে আজ মঙ্গলবার বিকালে ২০ মিনিট ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।

ডিএমটিসিএলের ফেসবুক পেজে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল স্টেশনের মধ্যবর্তী মেট্রোরেল লাইনের একটি ব্যাগ পড়ে ছিল। এ কারণে আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩টা ৪৪ মিনিট থেকে ৪টা ৪ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ২০ মিনিট মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল।

ব্যাগটি শনাক্ত হওয়ার পর নিরাপত্তা প্রটোকল অনুযায়ী দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ব্যাগটি নিরাপদে সরানো মাত্রই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিকভাবে পুনরায় শুরু হয়।

হঠাৎ এই বিঘ্নে যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।

