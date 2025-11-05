হোম > সারা দেশ > ঢাকা

খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিচয়ে দুদকে কনস্টেবল নিয়োগে তদবির করতে গিয়ে শ্রীঘরে মাফতুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গ্রেপ্তার মাফতুল হোসেন। ছবি: দুদক

দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) কনস্টেবল নিয়োগে তদবির ও প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম মাফতুল হোসেন। তিনি নিজেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সামরিক উপদেষ্টা পরিচয় দিয়ে প্রার্থী নিয়োগে তদবির করেন।

দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।

দুদক জানায়, মাফতুল হোসেন নিজেকে ‘জেনারেল আকবর’ পরিচয় দিয়ে বারবার দুদকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এ সময় তিনি দুই প্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড পাঠিয়ে নিয়োগে সুবিধা দেওয়ার অনুরোধ করেন। যোগাযোগের জন্য তিনি দুটি নম্বর ব্যবহার করতেন।

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তাঁকে রাজধানীর মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে প্রতারণায় ব্যবহৃত চারটি মোবাইল ফোন, দুটি সিম কার্ড, ডাচ–বাংলা ব্যাংকের ৬ লাখ টাকার একটি তারিখবিহীন চেক এবং দুদকের নিয়োগ পরীক্ষার দুই প্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড জব্দ করা হয়।

দুদক জানায়, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মাফতুল হোসেন ওই দুই চাকরিপ্রত্যাশীর কাছ থেকে ৯ লাখ টাকার স্বাক্ষরিত চেকও নিয়েছিলেন। মাফতুল হোসেন আগে পাসপোর্ট অধিদপ্তরে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে চাকরি করতেন। বিভিন্ন অভিযোগের কারণে বরখাস্ত হওয়ার পর তিনি প্রতারণাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন।

দুদক জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেছেন, চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাজিম উদ্দিন চৌধুরীর নাম ব্যবহার করে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডিজির কাছে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছিলেন। থানায় প্রতারণার অভিযোগে মামলা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এই প্রতারণা চক্রে আরও সদস্য জড়িত বলে ধারণা দুদকের।

নিয়োগপ্রত্যাশী প্রার্থীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে দুদক কোনো ধরনের তদবির বা আর্থিক লেনদেনে জড়াতে না বলেছে এবং প্রতারণা চক্রের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

জামিনে মুক্তি পাওয়া আওয়ামী লীগ নেতারা অপরাধে জড়ালে কঠোর ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

যমুনা ও সচিবালয় এলাকায় সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ডিএমপির গণবিজ্ঞপ্তি

জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা নাহিদ ইসলামের

‎মোহাম্মদপুরে ইউল্যাব শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরে তিনটি পত্রিকার প্রকাশনা সনদ বাতিল

শাহজালাল বিমানবন্দরের ভল্ট ভেঙে অস্ত্র চুরি, এখনো হয়নি মামলা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা জোবায়েদ হত্যা: ছাত্রী বর্ষার জামিন নামঞ্জুর

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

উদ্বোধন করা হলো ‘মুক্তি তোরণ’ ও ‘স্বাধীনতা তোরণ’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা