হোম > সারা দেশ > ঢাকা

পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষকদের শাহবাগ অবরোধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শাহবাগ অবরোধ করে রাখেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মূল বেতনের ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ বুধবার দুপুর দেড়টায় রাজধানীর জাতীয় শহীদ মিনার থেকে একটি মিছিল নিয়ে শাহবাগের প্রবেশ পথে পুলিশি বাধা ভেঙে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন তারা। দুপুর ২টা থেকে এখনও (প্রতিবেদন লেখা) পর্যন্ত শাহবাগ অবরোধ করে রেখেছেন তারা।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট—এর আহ্বায়ক ঢাকা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাইন উদ্দীন বলেন, ‘শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, ১, ৫০০ টাকা চিকিৎসাভাতা না দেওয়া হয় তাহলে আমরা মার্চ ফর যমুনা ঘোষণা করতে বাধ্য হব।’

সংগঠনের সদস্যসচিব দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন তিন দফা যৌক্তিক দাবি করে আসছি। অথচ আমাদের দাবি মানছেন না সরকার। বরং, পুলিশ দিয়ে আমাদের ওপর লাটিচার্জ করা হয়েছে এবং আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করছে। যদি এবার শিক্ষকদের ওপর হামলা করা হয় তাহলে শুধু শাহবাগ ব্লকেড না, সারা বাংলাদেশে ব্লকেড কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট—এর সমন্বয়ক শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের দাবি আদায় না হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বেসরকারি কোনো শিক্ষক জাতীয় নির্বাচনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে না। আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে আসছি। আমাদের দাবি মানতেই হবে, না হলে একদফা জাতীয়করণের ঘোষণা করতে বাধ্য হব।’

সম্পর্কিত

পরকীয়ার সন্দেহ থেকে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখে নজরুল: পুলিশ

ঢামেকে মৌসুমির খোঁজে বাবা, মুক্তাকে খুঁজছেন ভাই

দাবি আদায় না হলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

রূপনগরের রাসায়নিক গুদামের বিষাক্ত ধোয়ায় পাশের কারখানার শ্রমিকেরা অসুস্থ

রূপনগরে ‎আগুন নেভাতে কত সময় লাগবে জানে না ফায়ার সার্ভিস

রূপনগরে ১৬ জনের মৃত্যু বিষাক্ত গ্যাস ও আগুনে: ঢামেক পরিচালক

পায়ে নূপুর দেখে মেয়ের লাশ শনাক্ত করলেন বাবা

রাসায়নিক গুদামের আগুন নেভেনি: বিশেষ পোশাকে প্রবেশের প্রস্তুতি ফায়ার সার্ভিসের

রূপনগরে রাসায়নিক গুদামে আগুন: ১৬ জনের মধ্যে ৭ জনের লাশ শনাক্ত

‎ডিপ ফ্রিজে লাশ উদ্ধার: পলাতক স্বামী গ্রেপ্তার ‎
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা