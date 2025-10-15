পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষকদের শাহবাগ অবরোধ

মূল বেতনের ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ বুধবার দুপুর দেড়টায় রাজধানীর জাতীয় শহীদ মিনার থেকে একটি মিছিল নিয়ে শাহবাগের প্রবেশ পথে পুলিশি বাধা ভেঙে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন তারা। দুপুর ২টা থেকে এখনও (প্রতিবেদন লেখা) পর্যন্ত শাহবাগ অবরোধ করে রেখেছেন তারা।
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট—এর আহ্বায়ক ঢাকা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাইন উদ্দীন বলেন, ‘শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, ১, ৫০০ টাকা চিকিৎসাভাতা না দেওয়া হয় তাহলে আমরা মার্চ ফর যমুনা ঘোষণা করতে বাধ্য হব।’
সংগঠনের সদস্যসচিব দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন তিন দফা যৌক্তিক দাবি করে আসছি। অথচ আমাদের দাবি মানছেন না সরকার। বরং, পুলিশ দিয়ে আমাদের ওপর লাটিচার্জ করা হয়েছে এবং আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করছে। যদি এবার শিক্ষকদের ওপর হামলা করা হয় তাহলে শুধু শাহবাগ ব্লকেড না, সারা বাংলাদেশে ব্লকেড কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট—এর সমন্বয়ক শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের দাবি আদায় না হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বেসরকারি কোনো শিক্ষক জাতীয় নির্বাচনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে না। আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে আসছি। আমাদের দাবি মানতেই হবে, না হলে একদফা জাতীয়করণের ঘোষণা করতে বাধ্য হব।’