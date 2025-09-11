কুড়িলে ফের পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

রাজধানীর কুড়িলে বেতন-ভাতার দাবিতে আবারও সড়ক অবরোধ করেছেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে কয়েকশ শ্রমিক একযোগে সড়কে নামেন।
এতে কুড়িল এলাকার দুই পাশের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক সাত দিন আগে একই দাবিতে তাঁরা একই এলাকায় সড়ক অবরোধ করেছিলেন।
ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগ তাদের ফেসবুক পেজে জানায়, কুড়িলে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় শ শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে। এতে কুড়িল থেকে বাড্ডা এবং বাড্ডা থেকে কুড়িলমুখী সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি এয়ারপোর্ট সড়কের উত্তরা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ইনকামিং ও আউটগোয়িং লেনেও প্রায় ২০০ শ্রমিক অবরোধ করে রাখেন।
ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. সোহেল রানা বলেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে বিরোধ চলছিল। গতকাল মালিকপক্ষ পাওনা মেটানোর কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি। এ কারণে শ্রমিকেরা আজ সড়কে নেমেছেন।
তিনি আরও বলেন, অবরোধের কারণে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, তবে এই মুহূর্তে যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হচ্ছে না।
এর আগে গত ৩ সেপ্টেম্বর একই দাবিতে ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা কুড়িল এলাকায় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। সেদিনও তারা প্রায় চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন।