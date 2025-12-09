বিডিআর হত্যার তদন্ত প্রতিবেদনে আইজিপি বাহারুলের নাম, অপসারণের দাবিতে শাহবাগে পিন্টু সমর্থকেরা

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ। পাশাপাশি ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু হত্যার বিচার দাবি করেছে তারা।
আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে তারা সড়ক অবরোধ করে। এতে ওয়ারী, গেন্ডারিয়া, পুরান ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকার সহস্রাধিক মানুষ সেখানে জড়ো হন। প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধের পর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক ছাড়েন তাঁরা। এ সময় শাহবাগে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আইজিপি বাহারুল আলমকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বেলা ৩টার দিকে শাহবাগ মোড়ের কাঁটাবনমুখী সড়কে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের ব্যানারে আয়োজিত এই সমাবেশে কয়েক শ মানুষ জড়ো হন। এ সময় ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার দাবি করেন অবরোধকারীরা। পরে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তাঁরা।
শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের সভাপতি রফিক আহমেদ ডলার আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ড ও ৫৭ সেনা কর্মকর্তার নির্মম হত্যা মামলায় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে সাজা দেওয়া হয়। পরে কারাগারে তাঁকে ‘পরিকল্পিতভাবে হত্যা’ করা হয়। বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বর্তমান আইজিপির নাম এসেছে। তাই আইজিপিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। এরপর তাঁর বিষয়ে সরকার যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। পাশাপাশি শহীদ পিন্টু হত্যার তদন্ত করে বিচার করতে হবে।
এদিকে শাহবাগ সড়ক অবরোধের ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশের সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে গন্তব্যে যান। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেন অবরোধকারীরা। এতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, পিন্টু হত্যার বিচারের দাবিতে পিন্টু স্মৃতি সংসদের ব্যানারে লোকজন শাহবাগ অবরোধ করে আন্দোলন করেন। এতে শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।