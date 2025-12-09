হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বিডিআর হত্যার তদন্ত প্রতিবেদনে আইজিপি বাহারুলের নাম, অপসারণের দাবিতে শাহবাগে পিন্টু সমর্থকেরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ। পাশাপাশি ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু হত্যার বিচার দাবি করেছে তারা।

আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে তারা সড়ক অবরোধ করে। এতে ওয়ারী, গেন্ডারিয়া, পুরান ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকার সহস্রাধিক মানুষ সেখানে জড়ো হন। প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধের পর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক ছাড়েন তাঁরা। এ সময় শাহবাগে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আইজিপি বাহারুল আলমকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বেলা ৩টার দিকে শাহবাগ মোড়ের কাঁটাবনমুখী সড়কে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের ব্যানারে আয়োজিত এই সমাবেশে কয়েক শ মানুষ জড়ো হন। এ সময় ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার দাবি করেন অবরোধকারীরা। পরে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তাঁরা।

শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের সভাপতি রফিক আহমেদ ডলার আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ড ও ৫৭ সেনা কর্মকর্তার নির্মম হত্যা মামলায় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে সাজা দেওয়া হয়। পরে কারাগারে তাঁকে ‘পরিকল্পিতভাবে হত্যা’ করা হয়। বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বর্তমান আইজিপির নাম এসেছে। তাই আইজিপিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। এরপর তাঁর বিষয়ে সরকার যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। পাশাপাশি শহীদ পিন্টু হত্যার তদন্ত করে বিচার করতে হবে।

এদিকে শাহবাগ সড়ক অবরোধের ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশের সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে গন্তব্যে যান। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেন অবরোধকারীরা। এতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, পিন্টু হত্যার বিচারের দাবিতে পিন্টু স্মৃতি সংসদের ব্যানারে লোকজন শাহবাগ অবরোধ করে আন্দোলন করেন। এতে শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সম্পর্কিত

কালীগঞ্জে ৪ করাতকলের মালিককে জরিমানা

মেজর জিয়াউলের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারসহ ৭ দাবি

রাজধানীর লালবাগে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা, আসামি গৃহকর্মী

‘শান্তিচুক্তি’ ভেঙে ঢাকা কলেজ–আইডিয়াল কলেজ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

মোহাম্মদপুরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

আমি হার্টের রোগী, রিমান্ডে নিলে অ্যাটাক হতে পারে—আদালতকে নাসার নজরুল

হাসিনার রায় নিয়ে পোস্ট: ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রার লাভলু মোল্লাহ রিমান্ডে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা