ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর দুটি ককটেল বিস্ফোরণ, আহত ১

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ বুধবার রাতে টিএসসিতে পরপর দুটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরপর দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার রাত ৯টা ২০ মিনিটের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টির টিএসসির সামনে এ ঘটনা ঘটে। ককটেল বিস্ফোরণে একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ধারণা, ককটেল দুটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর থেকে মারা হয়েছে।

আজ বুধবার রাতে টিএসসিতে পরপর দুটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রক্টর শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আমি স্পটে রয়েছি। একজন পথচারী আহত হয়েছে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখছি, তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

