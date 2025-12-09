নরসিংদীতে অবৈধ দুই ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন না থাকায় নরসিংদীর মনোহরদীতে পরিচালিত দুটি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার গোতাশিয়া ইউনিয়নের আকানগর গ্রামের একেএফ ব্রিকস ও চুলা গ্রামের মা ব্রিকসে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
মনোহরদী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সজিব মিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সমর কৃষ্ণ দাস এবং মনোহরদী থানা-পুলিশের সদস্যরা।
নরসিংদী জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. বদরুল হুদা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রয়োজনীয় আইনি ছাড়পত্র ছাড়াই ইট উৎপাদন করায় মা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা এবং একেএফ ব্রিকসের মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় আদালতের নির্দেশে এক্সকাভেটর দিয়ে দুই ইটভাটার গোল চিমনি, ইট পোড়ানোর প্রাচীর ও কাঁচা ইট ভেঙে ফেলা হয়। পাশাপাশি অনুমোদন ছাড়া ইটভাটা চালানো যাবে না—এ মর্মে দুই ভাটামালিককে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তাঁরা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া ভাটা না চালানোর মুচলেকাও দেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সজিব মিয়া বলেন, ‘মনোহরদীতে যেসব ইটভাটা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলো অবৈধ হিসেবে গণ্য করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইন প্রয়োগে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’