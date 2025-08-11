হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মগবাজারে দিলু রোড এলাকায় ১০ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) শিশুর নানা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

স্বজনেরা জানান, তাঁদের বাড়ি মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায়। মগবাজার দিলু রোডে ভাড়া থাকেন। স্থানীয় একটি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে শিশুটি।

হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রাজিব হোসেন জানান, শিশুটির নানা বাদী হয়ে আজ থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, গত শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে প্রতিবেশী অভিযুক্ত বাবুল ব্যাপারী (৪৩) দিলু রোডের তাঁর নিজের বাসায় ডেকে নিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন। এরপর তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেন।

তিনি আরও জানান, পরে গতকাল রোববার (১০ আগস্ট) শিশুটি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা ধর্ষণের বিষয়টি শিশুটির কাছে জানতে পারেন। এরপর আজ থানায় এসে মামলা করেন। মামলায় অভিযুক্ত বাবুল ব্যাপারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসআই আরও জানান, গ্রেপ্তার বাবুল জাতীয় জাদুঘরে চাকরি করেন। তবে গ্রেপ্তারের পর তিনি নিজেই ঘটনার বিষয়টি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন। তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আর শিশুটিকে চিকিৎসা ও শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়েছে।

