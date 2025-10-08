হোম > সারা দেশ > ঢাকা

উত্তরায় ৬২ লাখ টাকার নিষিদ্ধ সিগারেটসহ গ্রেপ্তার ২

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তরায় আমদানি নিষিদ্ধ ৬২ লাখ টাকা মূল্যের সিগারেট জব্দ এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন রিয়াজুল ইসলাম (৪০) ও রিপন শেখ (৫০)।

উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ২ নম্বর সড়কের তাকওয়া মসজিদ-সংলগ্ন এলাকা থেকে আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারের সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৫ হাজার ৫০০ প্যাকেট সিগারেট জব্দ করা হয়। এ সময় আমদানি নিষিদ্ধ ডানহিল সিগারেট পরিবহনে ব্যবহৃত একটি কাভার্ড ভ্যান জব্দ করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া চোরাচালানকারীরা হলেন পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বরিপাশা গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে রিয়াজুল ইসলাম এবং বাগেরহাটের সদর উপজেলার গোপালখাটি গ্রামের ইমদাদুল শেখের ছেলে রিপন শেখ।

এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খন্দকার সাজ্জাদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বুধবার রাতে বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ৬২ লাখ টাকার আমদানি নিষিদ্ধ সিগারেটসহ রিয়াজ ও রিপন নামের দুই চোরাচালানকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৫ হাজার ৫০০ প্যাকেট ডানহিল সিগারেট জব্দ করা হয়।’

এসআই বলেন, পরে তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে এসআই বলেন, ‘গ্রেপ্তার হওয়া চক্রটি ভারত থেকে অবৈধভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব সিগারেট বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে ভারত থেকে সিগারেট নিয়ে এসে বাংলাদেশের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করত।’

সম্পর্কিত

রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার

চকবাজারে দুই প্রতিষ্ঠানের বেবি পাউডারে আড়াই হাজার গুণ বেশি হাইড্রোকুইনোন, ক্যানসারের ঝুঁকি

বাসে আচার খাইয়ে যাত্রীকে অচেতন, অজ্ঞান পার্টির ৫ সদস্যকে পিটুনি

উত্তরায় মাইক্রোবাসে ২৯৮ বোতল ফেনসিডিল, দুজন গ্রেপ্তার

যাত্রাবাড়ীর রসুলপুরে ৭ দিন ধরে নেই গ্যাস, চরম ভোগান্তি

চেক প্রতারণায় এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মাহান্নান করিম গ্রেপ্তার

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার মাই টিভির চেয়ারম্যান সাথী

মেনন-গাজী-আতিক-পলক আরও এক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

যাত্রাবাড়ীতে দোকানের দেয়াল ভেঙে ১২৫ ভরি সোনা ও টাকা লুট

কেরানীগঞ্জে নিখোঁজের পরদিন অটোরিকশাচালকের লাশ পাওয়া গেল কাশবনে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা