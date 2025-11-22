রোলেক্স ঘড়ি ব্যবসার নামে ৪৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা

রাজধানীর ডেমরায় রোলেক্স ব্র্যান্ডের হাতঘড়ির ব্যবসায় অংশীদার করার প্রলোভন দেখিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৪৫ লাখ টাকা প্রতারণামূলক আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটে ডেমরার বাঁশেরপুল ইস্টার্ন হাউজিং সোসাইটি এলাকার রয়েল গার্ডেনের ৪/এ ফ্ল্যাটে। আসামিরা সবাই ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মামুন (৪২) গতকাল শুক্রবার রাতে ডেমরা থানায় অভিযুক্ত মানিক (৬৫), দেলোয়ার (৬০) ও আজাদসহ (৫৬) অজ্ঞাত কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তবে এ ঘটনায় কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি।
জানা যায়, ১০ নভেম্বর জমি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাগজপত্র নিয়ে মামুন ডেমরার ইস্টার্ন হাউজিং এলাকায় আগে থেকে কথা বলা মানিকের সঙ্গে দেখা করতে যান। এ সময় মানিকসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে আটটি রোলেক্স ঘড়ি দেখিয়ে শেয়ারহোল্ডার করার প্রলোভন দেন এবং ঘড়ির চালান আনতে টাকা দাবি করেন। তাদের কথায় বিশ্বাস করে মামুন ১১ নভেম্বর রয়েল গার্ডেনের একটি ফ্ল্যাটে ১০ লাখ এবং ১৯ নভেম্বর একই স্থানে আরও ৩৫ লাখ টাকা দেন। তখন তিন আসামির পাশাপাশি এক বিদেশি ব্যক্তি ও অজ্ঞাত এক নারীও উপস্থিত ছিলেন। টাকা নেওয়ার পর আসামিরা টাকা গোনার কথা বলে পাশের রুমে গিয়ে কৌশলে সটকে পড়েন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুর রহমান বলেন, আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।