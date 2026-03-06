হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সোনারগাঁও হোটেল ক্রসিংয়ে কাচের টুকরার আঘাতে কিশোর নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক

রাজধানীর তেজগাঁও থানার সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে পথশিশুর কাচের টুকরা আঘাতে ময়জুল ওরফে কালু (১৬) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। শুক্রবার (৬ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে সোনারগাঁও হোটেল ক্রসিংয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

মুমূর্ষু অবস্থায় ওই শিশুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৯টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা আল-আমিন নামের আরেক পথশিশু জানায়, তারা কারওয়ান বাজার এলাকায় একসঙ্গেই থাকে। ওই এলাকাতেই ভাঙারি টোকানোর কাজ করে। রাতে ক্রসিংয়ে আরেক পথশিশু হামিদুলের সঙ্গে ড্যান্ডি খাওয়া নিয়ে মারামারি হয় ময়জুলের। একপর্যায়ে হামিদুল তার কাছে থাকা কাচের টুকরা দিয়ে মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যায় ময়জুল। দেখতে পেয়ে ময়জুলকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এরপর সেখানে থাকা লোকজন হামিদুলকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

আলামিন আরও জানান, ময়জুলের বাড়ি ময়মনসিংহ। থাকে কারওয়ান বাজার এলাকায়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। মৃত কিশোরের মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত রয়েছে। ঘটনাটি তেজগাঁও থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

