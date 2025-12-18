হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে হাদি, সিঙ্গাপুরে অস্ত্রোপচারে সম্মতি দিয়েছে পরিবার: ইনকিলাব মঞ্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। ফাইল ছবি

সিঙ্গাপুরেই শরিফ ওসমান বিন হাদির জরুরি অস্ত্রোপচারের অনুমতি পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ইনকিলাব মঞ্চের এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

ওই পোস্টে বলা হয়, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি বর্তমানে ‘জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে’ রয়েছেন।

জুলাই অভ্যুত্থান ও আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিচিতি পাওয়া হাদি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। গত শুক্রবার গণসংযোগের জন্য বিজয়নগর এলাকায় গেলে হাদির ওপর হামলা হয়। চলন্ত একটি রিকশায় থাকা অবস্থায় চলন্ত মোটরসাইকেলের পেছনে বসে থাকা এক আততায়ী তাঁকে গুলি করেন। গুলিটি হাদির মাথায় লাগে।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাতেই তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গত সোমবার দুপুরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়।

সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে হাদিকে দেখে গতকাল বুধবার রাতে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে ফোন করে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে অবহিত করেন। ফোনালাপে তিনি জানান, হাদির অবস্থা ‘অত্যন্ত সংকটাপন্ন’।

আজ বিকেলে ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজে দেওয়া আরেকটি পোস্টে সবাইকে দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, ‘আল্লাহ যেন তাঁকে হায়াতে তাইয়্যেবাহ নসিব করেন। আর ওসমান হাদী যদি রবের ডাকে সাড়া দিয়ে শহীদের কাতারে শামিল হন, সেক্ষেত্রে পুরো বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মজলুম জনতাকে সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতকরণে শাহবাগে জড়ো হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।’

একই সঙ্গে ইনকিলাব মঞ্চ জানায়, হত্যাচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত তারা শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে এবং প্রয়োজন হলে পুরো দেশ অচল করে দেওয়ার কর্মসূচি দেওয়া হবে।

পোস্টে আরও বলা হয়, হামলার সঙ্গে জড়িত কেউ ভারতে পালিয়ে গেলে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যেকোনো মূল্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় পরিবারের সম্মতি নিয়ে গত রোববার রাতে পল্টন থানায় একটি মামলা করা হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের মামলাটি করেন।

মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে ফয়সাল করিম মাসুদকে। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী, বান্ধবী, শ্যালক, বাবা, মা ও হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক সন্দেহে একজন, সহযোগী কবির এবং ফয়সাল করিমকে পালাতে সহায়তার অভিযোগে সীমান্ত এলাকা থেকে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবে প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ভারতে পালিয়ে গেছেন বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সন্দেহ করছেন।

