নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সর্বসাধারণের চলাচল যেন ব্যাহত না হয়: ডিএমপি কমিশনার

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রেখে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে যেন সর্বসাধারণের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পবিত্র বড়দিন যেন ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়, সে লক্ষ্যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
২৫ ডিসেম্বর খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব বড়দিন এবং ইংরেজি বর্ষবিদায় ও নববর্ষ উপলক্ষে ডিএমপি সদর দপ্তরে আজ আয়োজিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকা মহানগরীতে ৭৩টি গির্জায় বড়দিন উপলক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে। এ জন্য যেকোনো গুজব বা অপপ্রচার রোধে সাইবার প্যাট্রলিং জোরদার করা হয়েছে এবং গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
সাজ্জাত আলী বলেন, আগামী দিনে রাজধানীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট রয়েছে। থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে যেন কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ ছাড়া মোটরকার রেসিং থেকে বিরত থাকার জন্য নগরবাসীকে অনুরোধ জানান তিনি। থার্টি ফার্স্ট নাইটে কেউ মোটর রেসিং করলে তাঁর গাড়ি জব্দ করা হবে বলেও জানান তিনি।
সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) মো. সরওয়ার বলেন, থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে যেকোনো অনুষ্ঠানের জন্য আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে।
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম বলেন, নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না। পটকা ও বিস্ফোরক দ্রব্য কেনাবেচা বন্ধ রাখতে হবে।
সভায় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নেতারা ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম) মো. মাসুদ করিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. আনিছুর রহমান এবং ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার, উপপুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।