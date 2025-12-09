চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

মেট্রোরেলের নিয়মিত কর্মকর্তা–কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ চাকরি-বিধিমালা দ্রুত প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) কর্মীরা। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে দিয়াবাড়ি মেট্রোরেল ভবনের ১ নম্বর গেটের সামনে ৯ম থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মীরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
কর্মচারীরা জানান, ডিএমটিসিএল প্রতিষ্ঠার পর এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও প্রায় ৯ শর বেশি নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য এখনো কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ চাকরি-বিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি। ২০২২ সালের শেষ দিকে মেট্রোরেল চালু হওয়ার পর থেকে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে গেলেও বিধিমালা না থাকায় ছুটি, সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি, শিফট অ্যালাউন্স, গ্রুপ ইনস্যুরেন্সসহ নানা আর্থিক সুবিধা এবং পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা।
তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ দাবির পর একটি খসড়া বিধিমালা তৈরি হলেও তাতে যুক্ত করা হয় ‘বিশেষ বিধান’, যা সরকারি বিধিবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে অভিযোগ কর্মচারীদের। বিতর্কিত এই বিধান রাখার কারণেই ১৩ বছরের বেশি সময়েও বিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি বলে তাঁরা দাবি করেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মচারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আগেও আমরা আন্দোলন করেছি। তখন বাস্তবায়নের আশ্বাস দেওয়া হলেও গত সাত–আট মাসেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। তাই দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতেই আমরা আবারও কর্মসূচি পালন করছি।’
তাঁরা আরও জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, তবে মেট্রোরেলের সব কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।