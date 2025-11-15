গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

রাজধানীর গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেনের দ্বন্দ্ব ও পূর্বশত্রুতার জের ধরে সাইদুল ইসলাম সৌরভকে (২৭) হত্যার ঘটনায় মাদারীপুর থেকে মো. শামীমকে (২৫) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার বহেরাতলা রফিউদ্দিন বাজার থেকে শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে তাঁকে র্যাব-১ ও র্যাব-৮-এর যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার হওয়া শামীম শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার তিলই গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে গুলশানের শাহজাদপুর ভাটারা এলাকায় থাকে।
এ বিষয়ে র্যাব-১-এর সহকারী পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত মিডিয়া অফিসার) মো. পারভেজ রানা শনিবার রাতে বলেন, গুলশানের ৫৫নং রোডের শেষ মাথায় লেকের পাড়ে ভুক্তভোগী সাইদুল ইসলাম সৌরভকে ১০ নভেম্বর রাতে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় মাসুম বিল্লাহ বাদী হয়ে গুলশান থানায় হত্যা মামলা করেন। পরবর্তীকালে ছায়াতদন্তের মাধ্যমে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে শামীমকে মাদারীপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পারভেজ রানা বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া শামীমের সঙ্গে নিহত সাইদুল ইসলাম সৌরভের মাদক বিক্রির টাকার লেনদেন ও পূর্বশত্রুতা ছিল। এর জের ধরে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শামীম সৌরভকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শামীম হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গুলশান থানা পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন র্যাব কর্মকর্তা পারভেজ রানা।