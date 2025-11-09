হোম > সারা দেশ > ঢাকা

‘ওকালতি যারা করে, তারা টাউট-বাটপার’—বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ। ছবি: সংগৃহীত

আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে মানহানির তিনটি মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার (৯ নভেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পৃথকভাবে মামলা তিনটি করেন তিনজন আইনজীবী।

তিন মামলায় পৃথকভাবে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছে। তবে কবে হাজির হতে হবে, সে-সংক্রান্ত তারিখ পরে জানানো হবে।

আইনজীবীদের টাউট বলায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দুটি মামলা করেন ঢাকা আইনজীবী সমিতির সমাজকল্যাণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুব হাসান (রানা) ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম সোহাগ। মাহবুব হাসানের মামলা আমলে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান সমন জারির নির্দেশ দেন। অন্যদিকে সাইফুল ইসলাম সোহাগের অভিযোগ আমলে নিয়ে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান সমন জারির নির্দেশ দেন।

অপর মামলাটি ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে করেন অ্যাডভোকেট এ টি এম আসাদুজ্জামান। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভিক্টরিয়া চাকমা আসামির প্রতি সমন জারি করেন।

বাদী মাহবুব হাসান (রানা), সাইফুল ইসলাম সোহাগ ও আসাদুজ্জামান তিনটি মামলার বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন।

তিন মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামি মেজবাহ উদ্দিন গত ৫ নভেম্বর বিকেল ৪টার সময় বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের এক জনসমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করেন। তিনি বলেন, ‘ওকালতি যারা করে, তারা কিন্তু টাউট-বাটপার হয়।’

অভিযোগে বলা হয়, আইনজীবীরা বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে এ দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন। দেশের রাজনৈতিক ক্লান্তিকাল তাঁরা মোকাবিলা করেছেন। জাতীয় সংসদে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসনে আইনজীবীরা প্রতিনিধিত্ব করেন। আইন প্রণয়নে ও আইনের শাসন কায়েমে আইনজীবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এটি একটি মহান পেশা। অথচ মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করেছেন, যা আইনজীবী সমাজের জন্য মানহানিকর।

অভিযোগে আরও বলা হয়, আইনজীবী সমাজকে দেশের জনগণের কাছে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি এ কথা বলেছেন। এতে আইনজীবীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, আইনজীবীদের যে সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে, তা আর্থিক মানদণ্ডে ১০০ কোটি টাকার অধিক। প্রতি মামলায় মেজবাহ উদ্দিনের বিরুদ্ধে তাঁর অপরাধ আমলে নিয়ে তাঁকে আদালতে হাজির করে বিচার শেষে শাস্তি দাবি করা হয়।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বরিশাল প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং আইনজীবী সমাজের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

