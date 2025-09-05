মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৮

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আটজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মুন্সীকান্দি ও আনন্দপুর গ্রামের দুই পক্ষের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়াহিদ মোল্লা ও উজির আলীর পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। উভয় পক্ষ বিএনপির সমর্থক বলে জানা গেছে।
গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিরা হলেন শহিদুল মাদবর (৪৫), মজনু সরকার (৫৫), শামীম সরকার (২৭), জাহাঙ্গীর সরকার (৩৫), নজরুল সরকার (৬৫), শরীফ মাদবর (৬৫), সোহেল (৩৫) ও লিটন (২৫)। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত সোহেল ও লিটনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাসুদ পারভেজ বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্য থেকে দুজনকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ ধরনের খবর আমাদের জানা নেই। খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’