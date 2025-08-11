হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

আজ সোমবার সকালে ঢাকার কেরানীগঞ্জে র‌্যাব-১০ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার ও তেঘরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে উপদেষ্টা এ তথ্য জানান।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘গত নির্বাচনগুলোতে ইয়াং ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। আমরা চেষ্টা করব তাদের জন্য আলাদা বুথ তৈরি করার।’

ভোটের মাঠে সেনাবাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনে পুলিশ-আনসার তো থাকবেই। পাশাপাশি ৮০ হাজারেরও বেশি সেনাসদস্য নিয়োগ করা হবে। এ ছাড়া মাঠে থাকবেন নৌবাহিনী, বিজিবি, র‌্যাবসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘ইতিমধ্যে সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে, হয়তো পরে তারিখও ঘোষণা করবে। তাই আগামী নির্বাচন যেন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখরভাবে পরিচালিত হয়, সে ব্যাপারে চেষ্টা চালাচ্ছি।’

উপদেষ্টা জানান, ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাহিনীর কাছে বডি ক্যামেরা রয়েছে, যেগুলো নির্বাচনে ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়া নির্বাচন উপলক্ষে আরও ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা কেনার চিন্তা রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে কি না, জানতে চাইলে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আসলে আমরা অনেক আগে থেকেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি। আমাদের প্রস্তুতি মানে নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের বাহিনীগুলোকে প্রস্তুত করা, যা আমরা আগে থেকে শুরু করেছি। আর ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন, এটা তো একটা ফর্মালিটি।’

উপদেষ্টা বলেন, ‘নিরীহ-নিরপরাধ ব্যক্তি যেন আইনের আওতায় না আসে, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। টাকার লোভে অনেকের নামে জুলাই-আগস্টের মামলা হয়েছে। কোনো নিরীহ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয়, সে চেষ্টা করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।’

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘গত জুলাই থেকে এই জুলাইয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আগে থানায় কেউ আসত না। আনসার বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল, অন্য বাহিনীগুলোও অতটা সক্রিয় ছিল না। এখনো হয়তো আমরা কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে পৌঁছাতে পারিনি। তবে পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আছে, আমাদের নির্বাচন করতে কোনো সমস্যা নেই।’

