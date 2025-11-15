রাজধানীতে যুবলীগের ৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীতে যুবলীগের চার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এসব রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। ডিবির মতিঝিল ও গুলশান বিভাগের দলগুলো এসব অভিযান পরিচালনা করে।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান পিপিএম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সবুজবাগ থানার ৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সহসভাপতি মো. রনি (৩৭), যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক উপসম্পাদক বাবলুর রহমান বাবলু (৪০), চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য ও সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি শরীফ হোসেন দুদু (৪৩) এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য মো. মোস্তাফিজুর রহমান (৫০)।
ডিবি সূত্র জানায়, শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সবুজবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. রনিকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা মতিঝিল বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম।
আজ সকাল ৮টার দিকে মিরপুর-১১ এলাকা থেকে বাবলুর রহমান বাবলুকে গ্রেপ্তার করে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি দল। একই দিন সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মিরপুরে অভিযান চালিয়ে শরীফ হোসেন দুদুকে এবং সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মিরপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোস্তাফিজুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ডিবির একই বিভাগ।
ডিবি জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।