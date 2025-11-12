শাহজালাল বিমানবন্দরের প্রবেশপথে ককটেল বিস্ফোরণ, আনসার সদস্য আহত

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশপথে ককটেল বিস্ফোরণে আনসার সদস্য আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে বিমানবন্দর গোলচত্তরসংলগ্ন মূল গেটে এ ঘটনা ঘটে।
আহত আনসার সদস্য মোহাম্মদ মুজাহিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি এখানে দাঁড়িয়ে গাড়ি তাড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ককটেল পায়ের পাশে ঠাস করে ব্লাস্ট হয়েছে। আমার হাত পা স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি ডান পায়ে কোনো জোর পাচ্ছি না।’
প্রতক্ষদর্শীরা জানান, বিআরটি উড়াল সেতুর উপর থেকে একটি ককটেল ছোড়া হয়। সেটি মূল গেটে কর্তব্যরত আনসার সদস্যদের ছাউনির ঠিক সামনেই ফুটেছে।
বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসারের এপিসি চন্দ্র শেখর মন্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিমানবন্দরের প্রবেশ গেটে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। হটাৎ করেই বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। আমাদের একজন আহত হন।’