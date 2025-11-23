বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদে উদীচীর নিন্দা

বাউল সাধক আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার ও তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে এই নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় সংগঠনটি।
বিবৃতিতে আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালনকারী বাউলদের নির্যাতনের এমন ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয় বলে মত দিয়েছেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে। পাশাপাশি ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হুমকির মুখে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নরসিংপুর গ্রামে লালন সাধুসঙ্গ আয়োজন সীমিত করার নিন্দাও জানান তাঁরা।
বিবৃতিতে বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর থেকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী অপশক্তি এ দেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা বন্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিভিন্ন স্থানে লোকসংগীতের আসর বন্ধ করে দেওয়া, লালন উৎসবে বাধা দেওয়া, মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা এবং ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে সংখ্যায় কম—এমন মানুষদের ওপর ধারাবাহিক হামলা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূল স্পিরিটের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।
তাঁরা আরও জানান, আবহমান কাল থেকে এ ভূখণ্ডে পালা গান, জারি গানসহ নানা ধরনের গানের আসর জনপ্রিয়। এসব আসরে সৃষ্টিকর্তার নানা বিষয় নিয়ে পরস্পর তর্ক ও আলোচনা করেন বাউল ও লোকশিল্পীরা। এসব আলোচনায় মূলত ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়। বাউল আবুল সরকারও দীর্ঘদিন ধরে সে কাজ করে আসছেন। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে তাঁকে হেনস্তা করা হচ্ছে।
উদীচী নেতাদের ভাষ্য, বিভিন্ন সময় ধর্মীয় ইস্যু তুলে লোকসংস্কৃতি চর্চায় বাধাদান ও সাম্প্রদায়িক উসকানি দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কোনো ঘটনাতেই দৃষ্টান্তমূলক কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি পুলিশ-প্রশাসনকে। মানুষের মতপ্রকাশ, ধর্মপালন ও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে দায়িত্ব পালনে বারবারই ব্যর্থ হয়েছে তারা।
অবিলম্বে মৌলবাদী অপশক্তিকে প্রতিহত করে দেশে সংস্কৃতিচর্চার অবাধ পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানান উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।