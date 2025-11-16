শাহজালাল বিমানবন্দরে ভাঙল এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজের চাকা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সময় পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এয়ারবাস এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল) ভেঙে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পুশকার্টচালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট পুশকার্টচালককে শাস্তিমূলকভাবে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী (সিইও) ড. সাফিকুর রহমান। তিনি জানান, ধাক্কার ফলে বিমানের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা জানতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বিমানবন্দরসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল রাতে যাত্রী ওঠানো শেষ হওয়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজটির দরজা বন্ধ করা হয়। ঠিক সেই সময় গ্রাউন্ড সার্ভিস ইকুইপমেন্ট (জিএসই) শাখার এক গ্রাউন্ড হ্যান্ডলার পুশকার্ট দিয়ে উড়োজাহাজের সামনের অংশ তুলতে গেলে ভুলবশত প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। এতে সঙ্গে সঙ্গেই নোজ হুইল ভেঙে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই উড়োজাহাজটিকে গ্রাউন্ডেড ঘোষণা করা হয়।
উড়োজাহাজের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ চলছে এবং মেরামতে সময় লাগতে পারে।
ঘটনার সময় উড়োজাহাজটিতে ১২৬ জন যাত্রী ছিলেন। নোজ হুইল ভেঙে যাওয়ায় যাত্রীদের নামিয়ে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ সকালে তাঁদের কয়েকজনকে মুম্বাইগামী বিকল্প ফ্লাইটে পাঠানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত উড়োজাহাজটি বর্তমানে বিমানবন্দরের বে-এরিয়ায় পার্কিং অবস্থায় রয়েছে।