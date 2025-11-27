হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মগবাজারে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত

ঢামেক প্রতিবেদক

রাজধানীর মগবাজারে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মগবাজার মোড় আদ দ্বীন হাসপাতালের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাদের দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আহতরা হলো, বিএম ফাউন্ডেশন মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম (১৪) ও নবম শ্রেণির (১৫) দুই ছাত্র।

হাসপাতালে আহতদের সহপাঠী অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র বলে, সিনিয়র দাবি করে একই স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র তাকে মারধর করে। বিষয়টি জানতে চাইলে তারা ‘বেয়াদবি’ করার অভিযোগ তোলে। তখন সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রসহ কয়েকজন এগিয়ে এলে তারা চলে যায়।

অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্র আরও বলে, বৃহস্পতিবার বিকেলে মগবাজার মোড়ে দশম শ্রেণির ওই ছাত্রসহ কয়েকজন তাকে আটকায় এবং সপ্তম ও নবম শ্রেণির ওই দুই ছাত্রকে (আহত দুজন) ডাকতে বলে। পরে দুজন ঘটনাস্থলে গেলে সিনিয়র–জুনিয়র ইস্যু নিয়ে তর্ক হয়। একপর্যায়ে দশম শ্রেণির ওই ছাত্র একজনের পেটে ও আরেকজনের পায়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। পরে তাদের প্রথমে আদ্–দ্বীন হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্বজনরা এসে তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, বিকেলে মগবাজার এলাকা থেকে ওই দুই ছাত্রকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে একজনের পেটে ছুরিকাঘাত রয়েছে। তার অবস্থা গুরুতর। তাকে ভর্তি দেওয়া হয়েছে। আরেকজনের বাম পায়ে আঘাত রয়েছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

