গুলশানে প্লট দখল মামলায় সালাম মুর্শেদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন পেছাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশানে ২৭ কাঠার একটি সরকারি পরিত্যক্ত প্লট জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাতের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট সালাম মুর্শেদীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি পিছিয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ-৯ এর ভারপ্রাপ্ত বিচারক আগামী বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির দিন ধার্য করেন।

এর আগে আজ অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির জন্য দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু বিচারক অন্যত্র বদলি হওয়ার কারণে ভারপ্রাপ্ত বিচারক পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করেন।

মামলার অপর আসামিরা হলেন— রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান হুমায়ুন খাদেম ও প্রকৌশলী এম আজিজুল হক, সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট) মো. আজহারুল ইসলাম ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক মো. হাবিব উল্লাহ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সহকারী সচিব আবদুস সোবহান, কক্সবাজারের রামুর বাসিন্দা মীর মোহাম্মদ হাসান ও তাঁর ভাই মীর মো. নুরুল আফছার, ইফফাত হক ও তাঁর স্বামী মোহাম্মদ আব্দুল মঈন, নুরুল হক, রহমান ভূঁইয়া এবং মাহবুবুল হক।

গত ১৯ অক্টোবর অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল। ওইদিন আসামি ইফফাত হক ও তাঁর স্বামী মোহাম্মদ আব্দুল মঈনকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। অপরদিকে সালাম মুর্শেদীসহ ৪ জনের পক্ষে অভিযোগ গঠন শুনানি পেছানোর জন্য আবেদন করা হয়। ওইদিন শুনানির তারিখ পরিবর্তন করা হয়।

গুলশান-২ নম্বরের ১০৪ নম্বর সড়কের পরিত্যক্ত প্লট দখলের অভিযোগে রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মামলা করে দুদক। পরে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর সালাম মুর্শেদীসহ ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ও সরকারি কর্মচারী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং অসৎ উদ্দেশ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটে খ-তালিকাভুক্ত গুলশান আবাসিক এলাকার সিইএন(ডি) ২৭ নম্বর, হোল্ডিং নম্বর-২৯, রোড নম্বর-১০৪ প্লটটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অবমুক্তকরণ ছাড়াই জাল জালিয়াতির মাধ্যমে মিথ্যা রেকর্ডপত্র তৈরি করেন। যা পরে হস্তান্তর অনুমতি ও নামজারি অনুমোদন করার মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের সুযোগ তৈরি করে। পরে সালাম মুর্শিদী ভোগ দখল করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১ অক্টোবর সালাম মুর্শেদীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

