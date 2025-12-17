হাদির মস্তিষ্ক ছাড়া সব অঙ্গ সক্রিয়, স্থিতিশীল হওয়ার অপেক্ষা: ইনকিলাব মঞ্চ

ঢাকা–৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মস্তিষ্ক সক্রিয় করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। তাঁর বর্তমান স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে।
আজ বুধবার সকালে ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে তাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিবৃতিতে তাঁর শারীরিক অবস্থার এই হালনাগাদ তথ্য জানানো হয়।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা গুলি করলে গুরুতর আহত হন শরীফ ওসমান হাদি। তিনি বর্তমানে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
ইনকিলাব মঞ্চের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ওসমান হাদির স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে শরীরকে সম্পূর্ণভাবে স্থিতিশীল করতে হবে। চিকিৎসা সিঙ্গাপুরে অথবা ইংল্যান্ড—যে কোনো স্থানে হতে পারে। ব্রেন সক্রিয় করার জন্য অপারেশনের প্রয়োজন। বর্তমানে মূল লক্ষ্য হলো শরীর ও ব্রেনের মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপন করা। ব্রেন ছাড়া শরীরের অন্যান্য সব অঙ্গ সক্রিয় রয়েছে।’
পরিবারের পক্ষ থেকে এই কঠিন সময়ে শরিফ ওসমান হাদির দ্রুত আরোগ্যের জন্য দেশবাসীর কাছে বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।