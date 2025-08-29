হোম > সারা দেশ > ঢাকা

পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে মশাল মিছিল করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে তাঁরা এ মিছিল করেন।

গত বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ‎রাজধানীর শাহবাগ অবরোধের পর যমুনা অভিমুখে যাত্রা করেন বুয়েটসহ বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় শাহবাগ থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে এলে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। তখন শিক্ষার্থীরাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন। শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে ও ৮-১০টি সাউন্ড গ্রেনেডসহ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

‎‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের তিন দাবির মধ্যে রয়েছে—ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে ‘প্রকৌশলী’ লিখতে না দেওয়া, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত করা যাবে না এবং দশম গ্রেডের চাকরিতে ঢোকার ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দিতে হবে।‎

সম্পর্কিত

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের দফায় দফায় সংঘর্ষ

জাকসুতে জিতু-শাকিল-নিবিড়ের নেতৃত্বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল ঘোষণা

পুলিশের হামলায় আহত বুয়েট শিক্ষার্থী শাদিদকে দেখতে হাসপাতালে প্রধান উপদেষ্টার দুই প্রতিনিধি

ধলেশ্বরীর ভাঙনে ভিটেমাটি হারাচ্ছে গ্রামবাসী

জাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে ১০ জনসহ মোট প্রার্থী ১৭৯

জাপার সঙ্গে সংঘর্ষে রাশেদ খান আহত, দাবি গণঅধিকারের

রোববার জামিন হলে ভালো, না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব: কাদের সিদ্দিকী

কাকরাইলে জাপা-গণঅধিকার কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

ক্যানসারে আক্রান্ত তরুণ সাংবাদিক মেহেদী, বাঁচতে চান সবার সহযোগিতায়

সকালে তাল কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ, দুপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল নারীর গলাকাটা লাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা