‎মোহাম্মদপুরে অপহরণ ও নির্যাতনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৯

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অপহরণ ও নির্যাতনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তাররা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে বসিলা সেনা ক্যাম্পের একটি বিশেষ আভিযানিক দল। গতকাল রোববার রাত সোয়া ১২টা থেকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন—মো. সাজীব (২০), মো. রাজু (৩২), মো. সায়ন (১৮), মো. জাহিদ (২৫), মো. পৃথিবী (২৫), মো. সজীদ (২১), মো. সরফরাজ (২১), মো. কবির হোসেন (২২) ও মো. বশির (৫৩)।

‎সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা যায়, শামসাদ (২৫) নামের এক ব্যক্তিকে অপহরণ ও নির্যাতন ঘটনায় অপরাধীদের অবস্থান শনাক্ত করে বসিলা সেনা ক্যাম্প অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় অপহরণ ও নির্যাতনে জড়িত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

‎‎শেরেবাংলা নগর আর্মি ক্যাম্পের ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করছিলেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তাররা জানান। শামসাদকে অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনায় তাদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিলেছে বলেও জানান সেনা কর্মকর্তা।

পরবর্তীতে আইনি পদক্ষেপের জন্য তাদের মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

‎‎এ ঘটনায় গতকাল ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন ওই ভুক্তভোগী।

‎আজ ‎সোমবার দুপুরে মোহাম্মদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মফিজ উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল রাতে অপহরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ জনকে আটক করে থানায় দেয় সেনাবাহিনী। পরে একটি মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

