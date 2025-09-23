হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বুয়েট ছাত্র ফারদিন হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ আবার পেছাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফারদিন নূর পরশ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশ (২৪) হত্যা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবার পিছিয়ে আগামী ২৮ অক্টোবর দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম এই তারিখ ধার্য করেন।

আজ মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। এদিন মামলার তদন্ত সংস্থা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। এ জন্য আদালত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন এদিন ধার্য করেন।

ঢাকার আদালতের রামপুরা থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এর আগে ফারদিন হত্যা মামলায় ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

ডিবির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন দেন ফারদিনের বাবা। পরে আদালত ফারদিনের বাবার নারাজি আবেদনটি গ্রহণ করেন। মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেন আদালত।

২০২২ সালের ৫ নভেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন ফারদিন। ওই দিনই রাজধানীর রামপুরা থানায় এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তাঁর বাবা। নিখোঁজের দুদিন পর ৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার দিকে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ফারদিন নূর পরশের মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ফারদিনের মরদেহ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার দেউলপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এ ঘটনায় বুশরাসহ অজ্ঞাতপরিচয়ের কয়েকজনের বিরুদ্ধে হত্যা করে লাশ গুম করার অভিযোগে মামলা করা হয়। রামপুরা থানায় নিহত ফারদিনের বাবা নূর উদ্দিন রানা বাদী হয়ে এ মামলা করেন।

এ মামলায় ওই বছরের ১০ নভেম্বর সকালে রাজধানীর রামপুরা এলাকার একটি বাসা থেকে বুশরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দিনই তাঁকে আদালতে হাজির করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে রামপুরা থানা-পুলিশ। শুনানি শেষে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে ২০২৩ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকার সপ্তম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ তেহসিন ইফতেখার এ মামলায় আমাতুল্লাহ বুশরার জামিন মঞ্জুর করেন।

সম্পর্কিত

বিমানবন্দরে মা-মেয়ের ট্রলির হাতলে মিলল সাড়ে ৭ হাজার ইয়াবা

রাজধানীর দিয়াবাড়িতে ডিএনসিসির উদ্যোগে ১৬০০ গাছ রোপণ

নিউইয়র্কে আখতারের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীতে এনসিপির বিক্ষোভ

টিএসসিতে শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে ডিম ছুড়ে নিউইয়র্কের ঘটনার প্রতিবাদ

এবার উদ্বেগ জানালেন বদরুনন্নেসার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা

রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ১৩ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সালমান শাহ হত্যা মামলা: আরও তদন্ত চেয়ে করা রিভিশন শুনানি পেছাল

মহাখালীতে পেট্রলপাম্পে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

কেরানীগঞ্জে সিএনজি-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৌদি প্রবাসীসহ নিহত ২

স্কুলে নাচ-গানের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিরোধ পরিহারের আহ্বান ৫১ নাগরিকের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা