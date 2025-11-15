হিরো আলম গ্রেপ্তার

স্ত্রী রিয়া মনিকে হত্যাচেষ্টা ও নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলায় আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের পরোয়ানা ছিল।
রাজধানীর হাতিরঝিলের উলন এলাকায় হিরো আলমের অফিস থেকে আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
হিরো আলমের বিরুদ্ধে গত ২৩ জুন হাতিরঝিল থানায় হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে মামলাটি করেন রিয়া মনি।
এই মামলায় হিরো আলমের সঙ্গে আহসান হাবিব সেলিম নামের আরেক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে গত বুধবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামানের আদালত।
সেই পরোয়ানায় আজ হিরো আলমকে গ্রেপ্তার করা হলো।