হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ইস্ট ওয়েস্টে ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বাড্ডা আফতাবনগরে মুসফিকুজ্জামান (২৪) নামের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ১০ তলা থেকে পড়ে মারা গেছেন বলে পুলিশের ধারণা।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির একটি ভবন থেকে পড়ে যান তিনি এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিকেলে সংবাদ পেয়ে ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। যতটুকু জানতে পেরেছি, ওই শিক্ষার্থী ইউনিভার্সিটির দশতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছেন।

তিনি আরও জানান, বিস্তারিত ঘটনা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। তিনি ওই ইউনিভার্সিটির এমপিএস ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ছিলেন।

সম্পর্কিত

ভূমিকম্পে খসে পড়ল শাহজালালের টার্মিনাল-২-এর পলেস্তারা

যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যা মামলার আসামির ডিবি হেফাজতে মৃত্যু

মেট্রোরেলের লাইন থেকে ২ ককটেল উদ্ধার, নিষ্ক্রিয় করল সিটিটিসি

৩টি রাইফেল উদ্ধার, আন্দোলনের সময় লুটের অস্ত্র বিক্রি বলে ধারণা সেনাবাহিনীর

ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে দৌড়ে-লাফিয়ে নামতে গিয়ে আহতদের ভিড় পঙ্গু হাসপাতালে

ভূমিকম্পে ঢাবিতে আহত ৬ শিক্ষার্থীসহ ঢামেকে ভর্তি ২০

ভূমিকম্পে নিহত ৩, আহত অন্তত ৮৫: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ভূমিকম্পে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হতাহত, ভবন হেলে পড়া ও অগ্নিকাণ্ডের খবর

ভূমিকম্পে রাজধানীর বংশালে ৩ জনের প্রাণহানি

প্রবল ভূমিকম্পে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ভবন হেলে পড়ার খবর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা