হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কেরানীগঞ্জে ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে জখম

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি

বাবু। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার কেরানীগঞ্জে বাবু নামের এক ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে শাক্তা ইউনিয়নের ওয়াশপুর ব্রিজের পাশে এ ঘটনা ঘটে। আহত বাবু (২৪) শাক্তা ইউনিয়ন ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বলে নিশ্চিত করেছেন শাক্তা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাওশাদ আহমেদ।

তিনি বলেন, ‘আমরা ওয়াশপুর এলাকায় একটি মিটিংয়ে ছিলাম। এ সময় ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক বাবু দোতলা থেকে নিচে নামলে কে বা কারা তাকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বাবু একটি বিল্ডিংয়ের দোতলা থেকে নেমে ব্রিজের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেশি চাপাতি, রামদা, ছুরি নিয়ে কয়েকজন তাঁকে দৌড়ে আঘাত করে। তবে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

এ ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল হক ডাবলু বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

শ্রীপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিহত

৪ ঘণ্টা ধরে পুড়ছে কড়াইল বস্তি, ছাই হলো শতাধিক ঘর

শাহবাগে পুলিশের লাঠিপেটায় আহত পাঁচ ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার্থী ঢামেকে

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীকে রাতভর র‍্যাগিং, গকসুর পরাজিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

ইন্টারনেট সেবাকর্মী কাজ করছিলেন বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে, বিদ্যুতেই গেল প্রাণ

শাহবাগে ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের পদযাত্রায় পুলিশের বাধা, জলকামান-সাউন্ড গ্রেনেড

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

মেট্রোরেল লাইনের ওপর ব্যাগ, ট্রেন চলাচল বন্ধ ২০ মিনিট

রাজধানীতে বাসায় ছাত্রলীগের সাবেক নেতার লাশ, চিরকুট উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা