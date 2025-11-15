আশরাফুলের ২৬ টুকরা লাশ: গ্রেপ্তার জরেজ ও শামীমা রিমান্ডে

রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার তাঁর বন্ধু মো. জারেজুল ইসলাম ওরফে জরেজ ও শামীমা আক্তার ওরফে কহিনূরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন দুজনকে রিমান্ডে নেওয়ার এই আদেশ দেন।
সন্ধ্যার পর আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্তে আসামিদের বিরুদ্ধে বাদীর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। আসামি মো. জারেজুল ইসলাম ও শামীমা আক্তার এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। এ ঘটনায় অন্য কোনো অজ্ঞাতনামা আসামি জড়িত রয়েছে কি না, ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আসামিদের সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত প্রয়োজন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেককে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুজ্জামান দিপু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের গেটের কাছে রাস্তার পাশে রাখা ড্রাম থেকে লাশের ২৬টি খণ্ড উদ্ধার করে পুলিশ। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে আশরাফুলের পরিচয় নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় ১৪ নভেম্বর আশরাফুলের বোন আনজিরা বেগম বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় জরেজসহ অজ্ঞাতনামা কয়েজনকে আসামি করা হয়।
গতকাল শুক্রবার জরেজকে কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। অন্যদিকে শামীমাকে লাকসাম থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।